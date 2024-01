Zezé tem más notícias: «O fim do Tartaruguinha Verde está para breve»

Há 56 min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) e Simão (Pedro Sousa) conversam com amigos, com Sílvia a dizer-lhe que Paulo está a fazer um esforço para se emendar dos seus erros. Simão assente a Sílvia também estar tudo bem com ele, andando a focar-se na nova coleção infantil da Madgi. Zezé (Catarina Siqueira) diz grave a Simão precisarem de falar sobre o Tartaruguinha, que pode estar prestes a fechar.