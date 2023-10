Zézé tenta enganar Paulo

Há 1h e 32min

Em «Queridos Papás», Zezé (Catarina Siqueira) finge cruzar-se casualmente com Paulo (Bruno Madeira) no colégio, dizendo-lhe de seguida que Sílvia (Sara Prata) está cada vez com pior feitio, contando-lhe que ela ficou furiosa com ela por ela a ter visto a olhar suspirante para uma fotografia dele. Paulo fica de sorriso esperançoso. Zezé diz a Angelina (Marisa Cruz) que Paulo ficou nas nuvens quando lhe disse que apanhou Sílvia a olhar para uma fotografia dele. Angelina permanece apreensiva com aquele plano.