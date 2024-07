Zola exige parte da fortuna criada pelo seu tetravô, um colono branco. A outra parte da família recusa-se a partilhar

7 jul, 14:16

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Quis saber quem sou». Recebemos Zola dos Santos e Américo Moreira. Zola viu-se confrontado com dúvidas sobre o passado familiar depois do nascimento do primeiro filho. Zola e a mulher são angolanos de pele negra, e o facto do filho de ambos ter nascido com pele branca levou-o a questionar as próprias origens, e foi aí que descobriu a possibilidade de ser descendente de um colono branco que outrora fez fortuna em Angola. Zola sente-se no direito de herdar parte da fortuna. Américo recusa-se a partilhar os bens com Zola. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os detalhes deste caso.