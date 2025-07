Zulmira fica em choque ao saber o que aconteceu a Joel

Há 1h e 32min

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) expressa a Alba (São José Correia) a sua fúria por Eva lhe ter escondido onde estava Alex. Diz determinada ir falar com Miguel para ele ajudar Alex. Zulmira (Helena Isabel) olha desconfiada para Ary a dizer-lhe que está tudo bem com Joel e Eva, que passaram simplesmente a noite fora. Júlia desmente-o com a chamada que faz para Miguel para ele ajudar Alex. Zulmira fica em choque por Joel e Eva estarem presos.