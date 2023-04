Câmara de Vila Real alvo de buscas

MM

A Câmara de Vila Real foi alvo de buscas, esta quinta-feira, por parte da Polícia Judiciária. De acordo com a própria autarquia, em causa, está uma investigação "referente a uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais aquando da eleição do presidente do conselho de administração da empresa municipal Vila Real Social, E.M., S.A.".

A autarquia de Vila Real assegura que prestou toca a colaboração à investigação e continua à disposição da Justiça, embora considere "que não existiu qualquer irregularidade".

O município de Vila Real, presidido pelo socialista Rui Santos, apelou, em comunicado enviado às redações, “à celeridade deste processo", esperando "poder demonstrar que não existiu qualquer ilicitude no processo investigado”.