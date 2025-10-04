Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

O peso de um casamento de terror

Casou com promessas de amor eterno, mas cedo percebeu que tinha pela frente uma relação dominada por ciúmes doentios e agressões constantes. Graciete tentou resistir, acreditando que conseguia proteger o filho, mas as marcas que Carlos Daniel guardou são profundas.

Ainda criança, viu e ouviu os primeiros episódios de violência. Recorda-se de se fechar no quarto, em lágrimas, implorando ao pai que não agredisse mais a mãe. Houve noites em que dormiu ao relento, depois de o pai ter mudado as fechaduras de casa num ataque de fúria.

O dia em que tudo mudou

Mas o pior momento ainda estava para vir: o dia em que Graciete foi brutalmente atacada. Com a desculpa de uma conversa sobre a separação, o ex-marido atraiu-a a casa. Estava acompanhada da irmã Isaura, que desconfiou das intenções do cunhado. A intuição não falhou: Graciete foi esfaqueada e empurrada escadas abaixo, acabando em coma durante três dias.

“Se estou aqui hoje é graças à minha irmã. Foi ela que se colocou à minha frente e travou o agressor. Salvou-me a vida”, sublinhou.

Um agradecimento público

No estúdio, Graciete aproveitou o momento para agradecer à irmã: “Se não fosse a Isaura, eu não estaria aqui para contar a minha história.” Isaura, emocionada, garantiu que faria tudo outra vez.

No palco do Momento Certo, o testemunho de Graciete transformou-se numa mensagem de esperança para milhares de mulheres que ainda sofrem em silêncio.