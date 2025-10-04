Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

  • Redação TVI
  • Há 1h e 11min
Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio - TVI

Foi no programa “O Momento Certo”, apresentado por João Patrício, que Graciete encontrou finalmente a coragem para partilhar a sua história de dor e sobrevivência. Durante 14 anos viveu um casamento marcado pela violência, que não só lhe roubou a felicidade, como deixou marcas profundas no filho, Carlos Daniel. Hoje, no estúdio da TVI, o objetivo foi um: pedir desculpa ao filho e agradecer à irmã Isaura, que lhe salvou a vida.

O peso de um casamento de terror

Casou com promessas de amor eterno, mas cedo percebeu que tinha pela frente uma relação dominada por ciúmes doentios e agressões constantes. Graciete tentou resistir, acreditando que conseguia proteger o filho, mas as marcas que Carlos Daniel guardou são profundas.
Ainda criança, viu e ouviu os primeiros episódios de violência. Recorda-se de se fechar no quarto, em lágrimas, implorando ao pai que não agredisse mais a mãe. Houve noites em que dormiu ao relento, depois de o pai ter mudado as fechaduras de casa num ataque de fúria.

O dia em que tudo mudou

Mas o pior momento ainda estava para vir: o dia em que Graciete foi brutalmente atacada. Com a desculpa de uma conversa sobre a separação, o ex-marido atraiu-a a casa. Estava acompanhada da irmã Isaura, que desconfiou das intenções do cunhado. A intuição não falhou: Graciete foi esfaqueada e empurrada escadas abaixo, acabando em coma durante três dias.

“Se estou aqui hoje é graças à minha irmã. Foi ela que se colocou à minha frente e travou o agressor. Salvou-me a vida”, sublinhou.

Um agradecimento público

No estúdio, Graciete aproveitou o momento para agradecer à irmã: “Se não fosse a Isaura, eu não estaria aqui para contar a minha história.” Isaura, emocionada, garantiu que faria tudo outra vez.

No palco do Momento Certo, o testemunho de Graciete transformou-se numa mensagem de esperança para milhares de mulheres que ainda sofrem em silêncio.

Momento Certo

Com direito a anel e em cenário improvável: Este foi o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Secret Story
Há 49 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 50 min

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 52 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 54 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 54 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 55 min
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Dois às 10
2 out, 16:30
1

Croissant à moda do Porto

1 out, 14:03
2
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 2h e 33min
3
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06
4
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Secret Story
Hoje às 15:42
5
04:16

«Pareces um maluco»: Bruno Simão e Sandro pegam-se e trocam farpas

Secret Story
Hoje às 15:21
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 52 min

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

Há 1h e 11min

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

TVI PLAYER

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Secret Story
Há 1h e 52min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 55 min

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 50 min

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

Secret Story
Há 1h e 58min

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 50 min

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 52 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 54 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 54 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 55 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Momento certo
Há 56 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45