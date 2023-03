Cheryl tem 62 anos, sete filhos e já é avó. O marido tem 26 e agora querem ser pais

Cheryl McGregor, mãe de sete filhos e avó, deu que falar quando o seu marido, Quran Mccain, na altura com 25 anos, assumiu o namoro com a mulher quase 40 anos mais velha nas redes sociais. A relação causou estranheza e, por isso, tem sido alvo de bastante atenção, seja por quem critica, seja por quem apoia. O casal conta com mais de quatro milhões de seguidores só no TikTok.

Agora, depois de já estarem casados, Cheryl diz que não é pela sua idade que não pode tomar conta de um bebé. “Tenho mais energia do que metade destes jovens que estão a tomar conta de bebés, por isso, não vejo qualquer problema”, disse ao jornal britânico Daily Mail. “Não posso ter filhos, mas já procurámos três barrigas de aluguer, estamos à procura de outra e talvez adoção”, explica ao mesmo jornal.

O casal conheceu-se em 2012, quando trabalhavam numa cadeia de ‘fast-food’. Quran tinha apenas 15 anos e nenhuma ligação romântica surgiu. Até que o rapaz reencontrou a antiga colega mais tarde, em 2020, a trabalhar como caixa de uma loja de conveniência. A partir de então, nasceu esta história.

De acordo com o próprio casal, as famílias de ambos consideram a relação uma “piada”. Cheryl explica ao Daily Mail que travam uma batalha para provar que a relação é séria. Dos seus sete filhos, apenas dois lhe falam e apoiam a relação com Quran.

