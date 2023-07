Virgínia Lopez deixa mensagem inspiradora: «Quando há amor perdemos o medo»

Virginia López lançou livro sobre experiência no «Big Brother»: «Só eu sei porque estive na casa»

Virgínia Lopez, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um desabafo, que é na verdade uma mensagem inspiradora para quem está a passar por um processo semelhante ao seu, a enfrentar um cancro da mama.

«Há muitas mulheres que me têm escrito a contar que também estão em processos semelhantes ao meu, e especificamente ontem uma delas escreveu-me para dizer que vai começar a quimioterapia e que tem medo», começou por referir.

A ex-concorrente continuou: «E eu lembrei-me - foi o que lhe disse ontem - que dentro de nós, o amor e o medo ocupam o mesmo espaço. Quando há medo não há amor, mas quando há amor perdemos o medo».

«E claro que eu às vezes também tenho medo, mas coloco amor. Foco-me naquilo que eu consigo fazer e não naquilo que não controlo. Foco-me naquilo que eu gosto e amo fazer e o medo desaparece», sublinhou.

Virgínia Lopez terminou o desabafo com uma mensagem de apoio para quem está na mesma situação: «Por isso a todas mulheres que estão no mesmo caminho, no mesmo processo, força, estamos juntas!», rematou.

