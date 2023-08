Virginia López revela segredo: «O que eu fiz foi visualizar que tudo ia correr bem e tudo correu»

Virginia López: «O cancro é uma resposta do teu corpo contra ti»

Virginia López partilhou um Story na sua página de Instagram onde partilha com os seus seguidores uma forma de atrair energias positivas em momentos mais difíceis: « Uma senhora escreveu-me a dizer-me que ia ser operada e perguntava-me: ‘O que é que se faz para não sentir medo? O que é que se faz para não sentir angústia?’», conta a ex-concorrente.

«Na minha o que eu fiz foi visualizar que tudo ia correr bem e tudo correu muito bem», partilha. A ex-concorrente realça a importância de pensar positivo nestas situações: «Eu acredito que quando nós colocamos o que está do nosso lado as coisas também correm melhor», afirma. Ainda assim, Virginia López admite que «nem sempre vai ser tudo perfeito», no entanto, é importante sermos resilientes.