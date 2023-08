Virginia López mostra acordar nas montanhas e desabafa: «Ser rica para mim é isto»

Virginia López recorda reação do marido à mastectomia: «Vou continuar a gostar de ti»

Virginia López, ex-concorrente do «Big Brother» está de férias e partilhou uma reflexão matinal, daquilo realmente importa para si.

«Ser rica para mim é isto: Acordar no meio das montanhas, sentir o calor do sol, apreciar o som dos passarinhos, rir com os meus rapazes, estar viva», escreveu.

Recorde-se que Virginia Lopéz recorreu às redes sociais em junho deste ano, para partilhar que se encontrava a lutar contra um cancro da mama. Desde aí tem partilhado com os seguidores a sua forma positiva de enfrentar a vida.

Veja a partilha mais recente aqui: