Virginia López celebra «primeira meta» na luta contra o cancro

Virginia López: «O cancro é uma resposta do teu corpo contra ti»

Virginia López recorda reação do marido à mastectomia: «Vou continuar a gostar de ti»

A escritora, oradora e empreendedora espanhola, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», partilhou com os seus seguidores uma atualização no seu estado de saúde.

«São 8 ciclos de quimio, ao todo, 4 de cada medicamento. Hoje é o quarto, portanto, hoje para mim já é a primeira meta!», escreveu Virginia, com o seu já habitual positivismo.

A autora escreveu ainda que não quer «que esta fase passe depressa», porque quer «viver cada dia com intensidade, até os dias desafiadores». «A vida sempre me ensinou mais nas subidas, do que nas metas», disse também.

Virginia terminou a sua publicação a agradecer as mensagens e carinho que tem recebido nos últimos tempos.

Veja abaixo a publicação completa.