«Big Brother Famosos»: A lutar contra um cancro, Virginia López faz partilha «íntima e pessoal»

A escritora espanhola Virginia López participou no «Big Brother Famosos», edição em que se tornou mais conhecida pelo público português.

Agora, a ex-concorrente recorreu às redes sociais para fazer uma partilha muito íntima, numa altura em que se encontra a lutar contra um cancro da mama.

«Demorei em decidir se publicava ou não esta foto. Porque é íntima, pessoal, o primeiro registo. Também representa tudo o que estava a sentir», escreveu na legenda de uma fotografia em que se mostra de cabelo rapado.

Virginia López acrescentou: «O meu marido tinha dito que queria ser ele a rapar, em casa, com os meus. O que não me disse foi que estava cheio de medo. Não medo em si de rapar, isso até é relativamente fácil, medo do que viria depois, quando eu me olhasse ao espelho, pela primeira vez».



«Decidi que seria um momento divertido. Nada de dramas. (...) Ainda por cima, o cabelo volta a crescer, o que importa é estar viva. Só que... parece que o cabelo significa tanto... mas as coisas só significam aquilo que nós queiramos que signifiquem».

A ex-concorrente rematou: «Podemos escolher ficar tristes... eu escolhi a liberdade de ser eu. Despida. Mais verdadeira do que nunca. E, por isso, finalmente, sobre a foto, por tudo o que ela significa, decidi que devia partilhá-la».



Veja aqui a partilha: