O abraço comovente de Virgínia López a Cristna Ferreira: «Faltou-me uma mensagem tua»

Virgínia López esteve esta manhã no «Dois às 10» onde abriu o seu coração para contar como foi o ano conturbado de 2023.

Em janeiro de 2023, a escritora descobriu que tinha cancro da mama: «Minutos antes de fazer uma mamografia ouvi uma vozinha interior que me disse: é mau, mas safas-te». Virgínia López acreditou sempre que iria vencer esta batalha.

Após os tratamentos de quimioterapia, a escrita realizou uma mastectomia onde retirou por inteiro o peito esquerdo. Virgínia López partilha: «Não venho aqui como heroína, há momentos muito duros».

Ao fazer o rescaldo do ano a escritora confessa: «Podia definir 2023 como o pior ano da minha vida e o melhor ano da minha vida…» e Cristina Ferreira intervém dizendo: «O que parece o pior muitas vezes é o melhor»·

Virgínia López foi concorrente do Big Brother Famosos 2 e recorda: «Saí do programa verdadeiramente magoada». «Quero-te dizer isto, fico feliz que me tenhas dito agora que ficaste triste e que pensaste em mim. Não tinhas de o fazer, mas faltou-me uma chamada ou uma mensagem tua, e queria dizer-te isto, porque admiro-te muito», acrescenta.

Cristina Ferreira afirma: «Sabes que às vezes não o fazemos por acharmos que a outra pessoa pode sentir-se fragilizada por isso», Virgínia López assume: «Por isso é que te estou a dizer agora, porque sabia que aqui era o dia certo, o momento certo».

A escritora e a apresentadora dão um abraço comovente: «Está tudo bem e desejo-te um ano maravilhoso». Cristina Ferreira termina agradecendo: «Obrigada por tudo».

Veja aqui o vídeo emocionante.