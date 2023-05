Vítor d'Andrade muda de visual e deixa fãs rendidos!

Vítor d'Andrade, cujo último projeto na TVI foi «Bem me Quer», onde deu vida a Afonso Trindade de Sousa, surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao mostrar-se com uma imagem diferente da qual nos tinha habituado.

Na passada quarta-feira, 24 de maio, partilhou uma fotografia sem a barba, que o caracterizava.

Veja aqui:

Os fãs parecem ter aprovado esta mudança, deixando comentários como "🔥", "😍" ou "Linda foto 💖".

