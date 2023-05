Vítor Emanuel celebra data especial: «6 anos de amor e aventuras»

Lembra-se do Burro Pavarotti?

Vítor Emanuel em lágrimas com surpresa dos pais

Vítor Emanuel, o eletricista mais 'trafulha' da Bela Vida, em «Festa é Festa», usou as redes sociais, nesta segunda-feira (22 de maio), para assinalar um dia muito importante: o do aniversário do filho, que nasceu em 2017.

O ator publicou um vídeo recheado de momentos do seu Rafael, com o texto "Meu Príncipe Rafa, parabéns! 6 anos de Amor e aventuras. Meu Amor Maior ❤️".

Recorde-se que Vítor Emanuel é pai também de uma menina, Leonor, de 9 anos, e que passou por um momento difícil, antes de integrar o elenco da novela mais divertida da TVI. Veja o que disse o ator, numa entrevista para a TVI Ficção: