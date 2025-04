A série que conquistou os portugueses está de regresso com uma segunda temporada! Saiba aqui

A série que conquistou os portugueses está de regresso com uma nova temporada!

"Vizinhos para Sempre", uma produção da TVI em parceria com a See My Dreams e a Prime Video, promete continuar a divertir os espectadores com as suas histórias envolventes e cheias de humor.

A primeira temporada da série, que mistura comédia e sátira social, chegou ao fim este sábado, dia 29 de março. Mas os fãs não terão de esperar muito para continuar a acompanhar as aventuras das personagens excêntricas dos "Terraços do Glamour". A nova temporada estreia já no dia 5 de abril, na TVI, e promete mais momentos de diversão e emoção.

Nesta nova fase, os moradores e trabalhadores do condomínio vão continuar a protagonizar peripécias inesquecíveis, repletas de disputas, mexericos e desafios inesperados.

Não perca a estreia da nova temporada de “Vizinhos para Sempre” na TVI e na Prime Video, e torne os seus serões de sábado à noite mais divertidos!

"Vizinhos para Sempre" está de volta com nova temporada! Veja o trailer: