Série ‘Vizinhos para Sempre’ já tem estreia marcada… e é já em janeiro! Saiba tudo

Está a chegar uma das produções mais aguardadas de 2025. “Vizinhos para Sempre”, uma comédia de produção conjunta entre a TVI, See My Dreams e Prime Video, tem estreia marcada para o próximo dia 18 de janeiro e promete conquistar o público com um humor contagiante.

A trama desenrola-se no peculiar condomínio “Terraços do Glamour”, onde nada é exatamente o que foi prometido. A construtora garantiu instalações de luxo, mas a realidade é bem diferente, dando origem a uma série de situações cómicas e imprevisíveis. Entre os conflitos do dia-a-dia e as relações tumultuosas entre vizinhos, os espectadores serão apresentados a um leque de personagens excântricas que prometem arrancar gargalhadas em cada episódio.

Um elenco de luxo

O elenco de “Vizinhos para Sempre” conta com vários nomes conhecidos do panorama televisivo português. Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Raposo, Margarida Bakker e Patrícia Tavares são alguns dos nomes de peso que darão vida aos moradores do condomínio.

A série explora, de forma leve e divertida, as dinâmicas das relações humanas e as particularidades da vida em condomínio. Com mexericos constantes, disputas eternas e desafios imprevisíveis, “Vizinhos para Sempre” promete ser uma série que tanto faz rir como pensar, ao apresentar uma sátira bem-humorada da sociedade contemporânea.

“Vizinhos para Sempre” promete envolver os espectadores numa viagem hilariante pelos altos e baixos de um condomínio tão disfuncional quanto cativante. A não perder, dia 18 de janeiro, na TVI e no Prime Video.

Veja as primeiras imagens: