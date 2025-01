‘Vizinhos Para Sempre’ estreia já este sábado! Tudo o que se sabe sobre a nova série da TVI

A nova aposta da TVI promete serões descontraídos e animados, retratando as peripécias da vida quotidiana dos habitantes e trabalhadores dos “Terraços do Glamour”.

Com uma mistura de comédia e sátira social, "Vizinhos para Sempre" leva-nos numa viagem hilariante pelos altos e baixos da vida de um condomínio tão peculiar quanto disfuncional.

Com autoria original de Alberto Caballero e Daniel Deorador e adaptação de Henrique Dias, esta nova produção promete prender os espectadores ao ecrã.

A série conta com um elenco de luxo, composto por alguns dos mais reconhecidos talentos do panorama televisivo português. Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Raposo, Margarida Bakker e Patrícia Tavares são apenas alguns dos nomes que prometem arrancar-lhe gargalhadas nesta nova e imperdível aposta da TVI.

O evento de lançamento à imprensa decorreu na passada quinta-feira, dia 09 de janeiro, e contou com a presença do elenco e representantes da TVI, Prime Video e See My Dreams.

Está assim dado o arranque da contagem decrescente para a estreia da nova série, "Vizinhos para Sempre", dia 18 de janeiro, na TVI e na Prime Video.