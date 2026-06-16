Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Está concluída a primeira fase de apuramento regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal na Região Norte, que decorreu em Monção com o apoio do Município e do Turismo Porto e Norte de Portugal.

Após um período marcado por intensa participação pública e forte mobilização dos territórios, foram selecionados os 14 finalistas regionais que irão representar o Norte nas próximas etapas da competição. Os apurados correspondem aos dois candidatos mais votados pelo público em cada uma das sete categorias a concurso.

A divulgação dos resultados aconteceu durante uma emissão especial da TVI e TVI Player, transmitida em direto entre as 15h e as 19h a partir da Praça Deu-la-Deu, em Monção. O programa foi conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, que acompanharam ao longo da tarde a revelação dos candidatos selecionados.

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Conheça os 14 finalistas da Região Norte:

Castelos

Castelo de Bragança | Bragança

Fortaleza de Valença | Valença

Grandes Obras

Aqueduto de Vila do Conde | Vila do Conde

Ponte Medieval de Ponte da Barca | Ponte da Barca

História

Domus Municipalis de Bragança | Bragança

Termas Romana Aquae Flaviae | Chaves

Religião

Mosteiro de S. Martinho de Tibães | Braga

Santuário Senhora da Graça | Mondim de Basto

Século XX

Parque Termal de Pedras Salgadas | Vila Pouca de Aguiar

Picote – Moderno Escondido | Miranda do Douro

Século XXI

Casa da Música | Porto

Terminal de Cruzeiro de Leixões | Matosinhos

Turismo

Casa de Mateus | Vila Real

Torre dos Clérigos | Porto

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O apuramento destes 14 finalistas regionais confirma a diversidade e a riqueza patrimonial do Norte de Portugal, uma região que se distingue pela sua herança histórica, cultural, arquitetónica, natural e identitária.

Ao longo do processo, os candidatos mobilizaram comunidades, instituições, autarquias e visitantes, evidenciando o papel central do património na valorização dos territórios e na afirmação das suas singularidades.

Para o presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, “a escolha dos 14 finalistas representa um importante reconhecimento do valor dos patrimónios distinguidos, mas também do empenho das populações que participaram ativamente nesta fase do concurso. A forte adesão registada demonstra o interesse crescente dos portugueses pela preservação, promoção e divulgação do património nacional”.

Já Matilde Reymão, embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal, considera que “é inspirador ver a mobilização das comunidades em torno do património que as representa e que ajuda a contar a história de Portugal”.

O processo de votação continua a decorrer através de chamada telefónica, utilizando os números associados a cada candidato, e também por via digital através da aplicação TVI Pass.

Para garantir rigor, transparência e segurança no tratamento das votações, todo o processo é auditado pela consultora internacional PwC.