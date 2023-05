Weza Silva está irreconhecível devido à perda de peso! Veja as diferenças

Weza Silva, atual comentadora do novo programa «TVI Extra», perdeu cerca de 37 quilos. A comentadora, contou no programa «Dois às 10», emitido em outubro, como foi o seu processo de emagrecimento.

Começou por contar que esteve em negação e que não aceitava o corpo que tinha: «Tinha sido magra toda a vida e olhava para o espelho e continuava a ver uma pessoa magra».

Weza Silva, contou que o seu marido a fez mudar de ideias, quando foi viver consigo. Após isso, explicou que: «Houve uma altura que tinha uma grande amiga minha, a Andreia Vale, que fazia anos e eu não queria falhar os anos dela. Porque eu não saía, não tinha roupa, continuava a comprar calças 34 e 36, quando estava nos 42. Chegava a altura de sair e aquilo não me servia, ficava em casa».

«Mas na altura, como queria muito ir ao aniversário dela, decidi: "vou usar aquelas calças grandes que vão ficar muito largas, e vou usar com uma t-shirt ou camisa". Mas as calças não me serviram e foi aí que eu percebi: "as calças não encolheram, tu é que estás mesmo muito acima do teu peso"», afirmou.

A comentadora percebeu que queria mudar o seu estilo de vida, mas não foi logo à primeira que conseguiu resultados. «Comecei com aquele disparate que toda a gente faz de ir ao Google pesquisar dietas malucas, não aconteceu», disse.

«Depois comecei a fazer caminhadas, mas não resultou porque eu não gostava. Procurei aqueles nutricionistas mas era tudo muito tabelado, meio caminho andado para eu não fazer, porque é quase aquela coisa imposta», adiantou.

Após várias tentativas de emagrecimento, Weza encontrou o que precisava. «Na altura eu lembro-me que vi no Instagram a Carolina Patrocínio a treinar com um PT e eu olhei - a Carolina é aquela inspiração - e pensei: "eu vou ficar assim" e contactei o Pedro Batista", tendo assim conseguido perder o peso que desejava.