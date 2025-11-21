Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026 - já pode votar!

O Wonderland Lisboa foi oficialmente nomeado para o prémio de Melhor Mercado de Natal 2026 pela European Best Destinations, destacando-se entre mais de 3.400 mercados natalícios em toda a Europa.

A votação já está aberta e todos podem participar.

Vote aqui

Cada voto conta para levar Portugal ao topo dos destinos de Natal da Europa.

Encerramento da votação: 26 de novembro

Resultados oficiais: 27 de novembro — com divulgação mediática internacional imediata.

Junte-se a nós e ajude o Wonderland Lisboa a conquistar este título especial!