Quais os horários do Wonderland Lisboa? Saiba tudo aqui

Wonderland Lisboa celebra 10 anos: a magia do Natal regressa em grande!

A entrada é gratuita, e o evento promete várias atrações para toda a família - uma pista de gelo, roda-gigante, casa do Pai Natal, mercado de artesanato/gastronomia, comboios de Natal, entre outros.

Consulte abaixo o programa completo para planear a sua visita:

Horários gerais

Período: 28/11/2025 - 04/01/2026

Dias úteis (até 12 de dezembro)

Segunda a quinta-feira: 16h00 – 22h00

Sexta-feira: 16h00 – 23h00

Dias úteis (a partir de 15 de dezembro)

Segunda a quinta-feira: 15h00 – 22h00

Sexta-feira: 15h00 – 24h00

Fim de semana e vésperas de feriado

Sábado: 10h00 – 23h00

Domingo: 10h00 – 22h00

Sábados e vésperas de feriado (30 de novembro e 7 de dezembro): 10h00 – 23h00

Datas especiais

Segunda — feriados 1 e 8 de dezembro: 10h00 – 22h00

Quarta — 24 e 31 de dezembro: 10h00 – 16h00 (encerramento antecipado)

Quinta — 25 de dezembro e 1 de janeiro: 16h00 – 22h00

Wonderland Lisboa promete ser, mais uma vez, um ponto alto do Natal em Lisboa. Planeie a sua visita com base nos horários acima e desfrute da magia da época.