A magia está de volta: Wonderland Lisboa já tem data marcada! Saiba tudo aqui

O Mercado de Natal que, anualmente, transforma o Parque Eduardo VII num verdadeiro cenário de magia, regressa para a sua 10ª edição, com muitas novidades e um marco de reconhecimento internacional.

O Wonderland Lisboa, produzido pela TVI e NIU, foi distinguido pela prestigiada European Best Destinations com o selo Best Sunny Christmas Market na Europa, e está nomeado para o Best Christmas Market em Portugal. Nesta edição comemorativa, os visitantes vão contar com quatro quarteirões recheados de experiências, além da incontornável Árvore de Natal Gigante, rodeada por um ambiente vibrante, mágico e acolhedor.

Entre o brilho das luzes de Natal, a Roda-Gigante com vista sobre Lisboa, a Pista de Gelo Ecológica e a Casa do Pai Natal, o Wonderland Lisboa oferece experiências únicas para toda a família, amigos e visitantes de todas as idades, destacando-se como um dos maiores destinos de lazer na quadra natalícia, tanto para o público nacional como para turistas internacionais.

Os visitantes podem ainda desfrutar de uma visita gastronómica, onde é possível experimentar as melhores iguarias natalícias e encontrar uma incrível mostra de artesanato, razões que fazem deste o melhor Mercado de Natal do país.

Mais do que um espaço de celebração, o Wonderland Lisboa é também um espaço de partilha, reforçando o espírito solidário da quadra natalícia. Todos os anos, o evento promove a recolha de presentes para doar a crianças institucionalizadas, levando um pouco da magia do Natal a quem mais precisa.

O “Wonderland Lisboa” está de regresso ao Parque Eduardo VII entre 28 de novembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, num ano muito especial em que comemora uma década de existência!