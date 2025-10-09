Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Tudo o que precisa de saber sobre o Wonderland Lisboa 2025

  • Redação TVI
  • Há 1h e 31min
Tudo o que precisa de saber sobre o Wonderland Lisboa 2025 - TVI

O Wonderland Lisboa está de regresso ao Parque Eduardo VII, e este ano promete ser mais mágico do que nunca.

Na sua 10.ª edição, o mercado de Natal que já se tornou tradição na capital celebra uma década de magia, luzes e alegria com novidades, reconhecimento internacional e experiências inesquecíveis para toda a família.

Um Natal com reconhecimento europeu

Produzido pela TVI e NIU, o Wonderland Lisboa foi distinguido pela prestigiada European Best Destinations com o selo “Best Sunny Christmas Market in Europe”, reforçando o estatuto de Lisboa como um dos destinos natalícios mais encantadores do continente.

Além disso, o evento está nomeado para o prémio de “Best Christmas Market em Portugal”, um marco que reflete a qualidade e o carinho que o público dedica a este espaço mágico.

Datas e horário

  • De 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026
  • Parque Eduardo VII, Lisboa

Durante mais de um mês, o coração da cidade transforma-se num autêntico conto de Natal ao ar livre, com entrada gratuita e dezenas de atividades para todas as idades.

As experiências 

Nesta edição comemorativa, o Wonderland Lisboa contará com quatro quarteirões repletos de magia e diversão, pensados para encantar miúdos e graúdos.

Entre as atrações imperdíveis estão:

  • Roda-Gigante — com vista panorâmica sobre Lisboa e o Tejo.

  • Pista de Gelo Ecológica — para deslizar com sustentabilidade e diversão garantida.

  • Casa do Pai Natal — onde os mais pequenos podem entregar as suas cartas e viver momentos únicos.

  • Árvore de Natal Gigante — o ponto de encontro mais brilhante do parque.

  • Mercado de Artesanato e Gastronomia — com iguarias tradicionais, doces, bebidas quentes e presentes feitos à mão.

Um Natal solidário

Mais do que um espaço de celebração, o Wonderland Lisboa é também um espaço de partilha e solidariedade.

Todos os anos, o evento promove uma campanha de recolha de presentes para crianças institucionalizadas, espalhando a magia do Natal a quem mais precisa.

Este gesto simples tem um grande impacto e reforça o verdadeiro espírito natalício que o Wonderland defende desde a sua primeira edição.

Marque já na sua agenda!

Entre o brilho das luzes, o cheiro a castanhas assadas e o espírito de Natal no ar, o Wonderland Lisboa promete uma edição inesquecível para celebrar 10 anos de magia.Traga a família, os amigos ou o amor da tua vida e vive o Natal mais encantado de Lisboa!

📍 Wonderland Lisboa 2025

📅 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

💫 Parque Eduardo VII — Entrada livre

 

Relacionados

A magia está de volta: Wonderland Lisboa já tem data marcada! Saiba tudo aqui

Wonderland Lisboa nomeado para melhor mercado de Natal 2026

Hoje é o último dia do Wonderland Lisboa: Venha despedir-se da magia!

Mais Vistos

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Secret Story
Ontem às 23:11
1

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Dois às 10
Ontem às 17:00
2

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Secret Story
Ontem às 15:14
3

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
7 out, 16:26
4

Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

Novelas
30 mai, 14:23
5

Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

Secret Story
20 set, 21:17
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Dois às 10
Hoje às 09:23

Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

Secret Story
Hoje às 13:07

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

Novelas
Há 2h e 2min

«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

Novelas
Há 3h e 18min

Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre

Secret Story
Hoje às 12:56

Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

Dois às 10
Há 2h e 49min

TVI PLAYER

Pedro Jorge e Marisa em picardias à frente de todos: «Tens filhos lá fora»

Secret Story
Há 1h e 22min

Secret Story - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Marisa parte em defesa de Pedro e manda boca a Liliana: «Devias ter ficado lá fora por causa do noivado»

Secret Story
Há 2h e 17min

Cristina Ferreira assume posição em relação a Liliana: «Prefiro dar a mão»

Dois às 10
Hoje às 10:28

Joana acusa Marisa Susana de ser mentirosa: «Acaba por ficar sozinha»

Secret Story
Há 1h e 53min

Secret Story - Especial - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2 min

Tudo o que precisa de saber sobre o Wonderland Lisboa 2025

Há 1h e 31min

TVI - Em cima da hora - 9 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

«Avô» abusou de «neta» durante três anos. Foi descoberto depois de a menina se mutilar

Dois às 10
Hoje às 13:24

TVI Jornal - 9 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Funcionária terá fechado aluno autista numa arrecadação. Criança foi encontrada às escuras e a chorar

Dois às 10
Hoje às 12:34
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

Novelas
Hoje às 08:59

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
Hoje às 10:10

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

Novelas
Hoje às 09:58

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Novelas
Ontem às 14:49

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

Novelas
Ontem às 15:27

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

Novelas
Ontem às 09:20