Tudo o que precisa de saber sobre o Wonderland Lisboa 2025

O Encanto das Luzes de Natal no Wonderland Lisboa

Descubra os locais mais mágicos do Wonderland Lisboa para tirar as últimas fotografias!

Wonderland Lisboa celebra 10 anos: a magia do Natal regressa em grande!

Na sua 10.ª edição, o mercado de Natal que já se tornou tradição na capital celebra uma década de magia, luzes e alegria com novidades, reconhecimento internacional e experiências inesquecíveis para toda a família.

Um Natal com reconhecimento europeu

Produzido pela TVI e NIU, o Wonderland Lisboa foi distinguido pela prestigiada European Best Destinations com o selo “Best Sunny Christmas Market in Europe”, reforçando o estatuto de Lisboa como um dos destinos natalícios mais encantadores do continente.

Além disso, o evento está nomeado para o prémio de “Best Christmas Market em Portugal”, um marco que reflete a qualidade e o carinho que o público dedica a este espaço mágico.

Datas e horário

De 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

Parque Eduardo VII, Lisboa

Durante mais de um mês, o coração da cidade transforma-se num autêntico conto de Natal ao ar livre, com entrada gratuita e dezenas de atividades para todas as idades.

As experiências

Nesta edição comemorativa, o Wonderland Lisboa contará com quatro quarteirões repletos de magia e diversão, pensados para encantar miúdos e graúdos.

Entre as atrações imperdíveis estão:

Roda-Gigante — com vista panorâmica sobre Lisboa e o Tejo.

Pista de Gelo Ecológica — para deslizar com sustentabilidade e diversão garantida.

Casa do Pai Natal — onde os mais pequenos podem entregar as suas cartas e viver momentos únicos.

Árvore de Natal Gigante — o ponto de encontro mais brilhante do parque.

Mercado de Artesanato e Gastronomia — com iguarias tradicionais, doces, bebidas quentes e presentes feitos à mão.

Um Natal solidário

Mais do que um espaço de celebração, o Wonderland Lisboa é também um espaço de partilha e solidariedade.

Todos os anos, o evento promove uma campanha de recolha de presentes para crianças institucionalizadas, espalhando a magia do Natal a quem mais precisa.

Este gesto simples tem um grande impacto e reforça o verdadeiro espírito natalício que o Wonderland defende desde a sua primeira edição.

Marque já na sua agenda!

Entre o brilho das luzes, o cheiro a castanhas assadas e o espírito de Natal no ar, o Wonderland Lisboa promete uma edição inesquecível para celebrar 10 anos de magia.Traga a família, os amigos ou o amor da tua vida e vive o Natal mais encantado de Lisboa!

📍 Wonderland Lisboa 2025

📅 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

💫 Parque Eduardo VII — Entrada livre