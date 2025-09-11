Wonderland Lisboa nomeado para melhor mercado de Natal 2026

O Natal está quase aí, e o Wonderland Lisboa tem o orgulho de anunciar que foi nomeado para o prémio de Melhor Mercado de Natal 2026, colocando-se entre os destinos de Natal mais mágicos da Europa. Esta distinção surge num contexto competitivo, com mais de 3.400 mercados de Natal em todo o continente, e reforça a reputação de Lisboa como destino imperdível durante a época festiva.

Datas Importantes:

Abertura de votação: 20 de novembro. A partir desse momento, a página de resultados do ano passado transforma-se numa página de votação.

20 de novembro. A partir desse momento, a página de resultados do ano passado transforma-se numa página de votação. Encerramento de votação: 27 de novembro.

27 de novembro. Resultados oficiais: 27 de novembro, com cobertura mediática global imediata.

O comunicado oficial com todos os resultados estará disponível no European Best Destinations, juntamente com os logotipos dos destinos vencedores.

Independentemente do resultado final, a nomeação coloca o Wonderland Lisboa entre os melhores mercados de Natal da Europa, garantindo visibilidade significativa nos media, online e em plataformas de inteligência artificial. Preparados para um Natal incrível?

Esta é a oportunidade perfeita para mostrar a magia única do Wonderland Lisboa, consolidando-o como um destino obrigatório nesta época festiva.