Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Último dia para votar: Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026

  • Redação TVI
  • Há 1h e 1min
Último dia para votar: Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026 - TVI

Vote no Wonderland Lisboa para Melhor Mercado de Natal 2026

O Wonderland Lisboa foi oficialmente nomeado para o prémio Melhor Mercado de Natal 2026 pela European Best Destinations, distinguindo-se entre mais de 3.400 mercados natalícios em toda a Europa.

Agora, cada voto conta para colocar Portugal no topo dos destinos natalícios!

 

A votação já está aberta e todos podem participar.
Vote aqui

  • Encerramento da votação: 26 de novembro
  • Resultados oficiais: 27 de novembro (com divulgação mediática internacional imediata)

Junte-se a nós e ajude o Wonderland Lisboa a conquistar este título especial!

Relacionados

Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026 - já pode votar!

Quais os horários do Wonderland Lisboa? Saiba tudo aqui

Mais Vistos

01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Secret Story
Hoje às 11:30
1

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Hoje às 11:41
2

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Secret Story
Há 3h e 30min
3

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Secret Story
Hoje às 10:23
4
04:27

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Dois às 10
Hoje às 12:32
5

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Hoje às 10:43
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Dois às 10
Hoje às 09:49

Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu

Secret Story
Hoje às 10:43

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Hoje às 10:43

O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade

V+ TVI
Ontem às 17:31

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Dois às 10
Hoje às 08:59

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Hoje às 11:40

TVI PLAYER

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Secret Story
Hoje às 11:30

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Dois às 10
Hoje às 12:32

Dois às 10 - Entrevista a Bruno Simão depois da desistência do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 3h e 57min

Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...

A Protegida
Ontem às 23:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Último dia para votar: Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026

Há 1h e 1min

TVI - Em cima da hora - 26 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 44min

TVI Jornal - 26 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 46min

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 3h e 57min

Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 3h e 58min

Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»

Dois às 10
Hoje às 12:43
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Hoje às 11:40

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Novelas
Hoje às 10:02

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Hoje às 11:41

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Ontem às 15:07

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Novelas
Hoje às 12:04

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Hoje às 08:57