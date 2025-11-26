Último dia para votar: Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026

É isto que Cláudio Ramos compra todos os anos na Wonderland Lisboa: «Ao fim da tarde, vou lá sempre»

O Wonderland Lisboa foi oficialmente nomeado para o prémio Melhor Mercado de Natal 2026 pela European Best Destinations, distinguindo-se entre mais de 3.400 mercados natalícios em toda a Europa.

Agora, cada voto conta para colocar Portugal no topo dos destinos natalícios!

A votação já está aberta e todos podem participar.

Vote aqui

Encerramento da votação: 26 de novembro

26 de novembro Resultados oficiais: 27 de novembro (com divulgação mediática internacional imediata)

Junte-se a nós e ajude o Wonderland Lisboa a conquistar este título especial!