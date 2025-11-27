Wonderland Lisboa abre portas já esta sexta-feira - e a entrada é livre!

O Wonderland Lisboa regressa esta sexta-feira ao Parque Eduardo VII para celebrar a sua 10.ª edição. A década de existência traz consigo novas experiências, reforço do reconhecimento internacional e a promessa de mais um Natal memorável para famílias, amigos e visitantes de todas as idades. A entrada, como sempre, é gratuita.

Produzido pela TVI e pela NIU, o Wonderland Lisboa volta a destacar-se além-fronteiras. O evento foi distinguido pela prestigiada European Best Destinations com o selo “Best Sunny Christmas Market in Europe”, um reconhecimento que posiciona Lisboa entre os destinos natalícios mais encantadores da Europa.

Este ano, o Wonderland Lisboa está ainda nomeado para o prémio “Best Christmas Market em Portugal”, refletindo a qualidade que tem vindo a consolidar ao longo das suas edições e o carinho do público que o visita anualmente.

Datas e local

De 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

Parque Eduardo VII, Lisboa

Entrada livre

Durante mais de um mês, o jardim mais emblemático da cidade transforma-se num autêntico cenário de conto de Natal ao ar livre, repleto de luz, música, aromas festivos e atividades para todas as idades.

O Wonderland Lisboa prepara-se para proporcionar mais uma edição inesquecível, celebrando 10 anos de emoção, luzes e memórias partilhadas. Com atividades para todas as idades, uma atmosfera única e entrada livre, o evento promete ser novamente ponto de encontro obrigatório para lisboetas e turistas.

Traga a família, os amigos ou quem mais gosta e viva o Natal mais encantado de Lisboa.