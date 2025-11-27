Ganhe 5000€ em cartão!
Wonderland Lisboa entra diretamente para o Top dos melhores Mercados de Natal da Europa

  • Redação TVI
  • Há 1h e 37min
Wonderland Lisboa entra diretamente para o Top dos melhores Mercados de Natal da Europa - TVI

Pela primeira vez no ranking europeu, o Wonderland Lisboa entrou diretamente para o TOP 5 dos Melhores Mercados de Natal da Europa.

Na sua primeira participação neste ranking, o Wonderland Lisboa entra diretamente para a lista dos Melhores Mercados da Europa, um reconhecimento notável do seu crescente prestígio internacional.

Realizado no icónico Parque Eduardo VII, o Wonderland Lisboa transforma anualmente esta zona da cidade numa aldeia natalícia de entrada gratuita, marcada pelo clima ameno do inverno lisboeta. O evento combina atrações de grande escala, experiências para toda a família e uma atmosfera cosmopolita, posicionando-se como uma proposta apelativa tanto para city breaks como para escapadinhas de férias durante a quadra.

A edição de 2025–2026 marcará o 10.º aniversário do evento, que decorrerá entre 28 de novembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. Entre os destaques anunciados contam-se a Roda Gigante com vista sobre Lisboa e o Tejo, a pista de gelo ecológica, a Casa do Pai Natal e a Aldeia do Afecto, além de espetáculos ao vivo, um mercado com artesanato e doçaria tradicional e uma zona de restauração dedicada a especialidades portuguesas e produtos sazonais.

Com mais de 1 milhão de visitantes em 2024, horários alargados e fácil acesso através de transportes públicos, o Wonderland Lisboa afirma-se como o principal evento natalício de Portugal e um dos mais originais da Europa.

