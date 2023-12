Zé Condessa avisa seguidores sobre Réveillon: «Este ano vai ser memorável»

Zé Condessa recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo onde mostra como e onde cuida dos seus «caracóis indomáveis».

«Agora que já passou o natal e já podemos pensar na passagem do ano, vim dar um jeitinho aos caracóis indomáveis nas mãos do costume!

Modo passagem de ano quase ON! E esta vai ser memorável ✌🏼». Porque será?

Os caracóis ficaram perfeitos e uma «onda» de elogios caiu sobre o ator como: «These curls are majestic 💙», «Bonito como sempre muitas felicidades e muito sucesso para o Ano Novo beijinhos ❤️», «Gatinho».

Recorde-se que José Condessa é o protagonista da série de sucesso internacional «Rabo de Peixe», integrou o elenco da novela «Bem me Quer» e integra o novo projeto da TVI: Cacau, fez, também, parte do elenco do filme “Estranha forma de vida”, do realizador espanhol Pedro Almodóvar.