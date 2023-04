Zé Lopes é o coelhinho da Páscoa? O comentador já reagiu! Saiba tudo aqui

Esta quinta-feira, 6 de abril, a casa d’O Triângulo recebeu a visita muito especial do coelhinho da Páscoa, que trouxe ovos com mensagens polémicas para os concorrentes.

Durante a sua visita à casa, o coelhinho mostrou-se sempre bem-disposto e trouxe muita animação, suscitando muita curiosidade sobre a sua verdadeira identidade, dentro e fora daa casa. Os palpites foram vários e a maior parte apontaram para Zé Lopes.

O comentador partilhou um vídeo do coelhinho a dançar com os concorrentes e reagiu: «Estou a receber centenas de mensagens a perguntas se me vesti de coelhinho da Páscoa no Triângulo. Será? 😜».