Vestido a rigor, Zé Lopes revela: «Hoje é um dia muito feliz»

Zé Lopes vestiu-se a rigor para um dia muito especial: o casamento do seu melhor amigo. Nas redes sociais, o comunicador fez uma declaração emotiva.

«Hoje é um dia muito feliz! Dia de casar um irmão que a vida me deu, o meu melhor amigo, um dos meus maiores amores», começou por escrever na sua página de Instagram.

Em conjunto com um vídeo do seu look deslumbrante, Zé Lopes acrescentou: «Obrigado pelo convite para ser teu padrinho num dia tão especial como este. Que sejas sempre feliz».

Veja aqui a partilha na íntegra: