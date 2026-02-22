Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis

O apresentador mostrou o resultado final de um visual elegante, pensado ao detalhe

Na noite em que a TVI celebrou 33 anos de história, houve espaço para brilho, emoção e muitas afirmações de estilo. Uma delas foi protagonizada por Zé Lopes, rosto do V+, que partilhou com os seguidores cada detalhe da sua preparação para a gala, e deixou uma mensagem que não passou despercebida: “Decidi vestir confiança, a base do amor próprio”.

O apresentador mostrou o resultado final de um visual elegante, pensado ao detalhe. O look teve assinatura de Fátima Lopes, com styling de Diogo Raimundo, botas da Prof e acessórios da Peça em Ti, numa conjugação que aliou sofisticação e personalidade. O cabelo ficou a cargo de Filipe Bandeirinha e a maquilhagem, que realçou os traços e acrescentou ainda mais impacto ao conjunto, foi assinada por Margarida Saraiva.

Veja o vídeo abaixo e a galeria de todos os looks acima: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zé Lopes (@zelopesss)

