Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Leonor Seixas, a atriz que está a gravar a novela da TVI «Cacau», e o apresentador Zé Lopes vão marcar presença na gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A atriz partilhou um vídeo nas stories do Instagram onde mostra o ambiente que se vive nos camarins da Gala! A atriz e o colega estão muito animados e entusiasmados por festejarem os 31 anos da estação! Ora veja:

Não perca a partir das 19h, a passadeira mais aguardada em direto na TVI.