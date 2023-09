Sem pensar duas vezes, Rodrigo Escórcio responde a pergunta de Zé Lopes: «O Zé Pedro!»

Em conversa com os apresentadores do programa da manhã, Rodrigo Escórcio reflete sobre a sua prestação na casa: «Viram um pouco do lado mais cómico, não viram os outros (…). Aquilo que eu senti é que as pessoas valorizam as intrigas e o que eu fiz foi ser eu próprio e isso estragou o que é o Big Brother, o que é o jogo.

Sentado no mesmo sofá que o ex-concorrente Zé Lopes pergunta a Rodrigo com quem trocaria de lugar se isso fosse possível, quem é que Rodrigo expulsava da casa para que ele pudesse voltar a entrar. Rodrigo Escórcio responde: «Zé Pedro! Eu acho que foi o que mostrou menos. Eu, por exemplo, não entrei no jogo. Só mostrei o meu lado cómodo, apareci pela positiva.»

Durante a conversa, o recente expulso partilhou ainda quem, na sua opinião conseguirá conquistar o primeiro lugar no jogo: «Para mim é o Ossman que vai ganhar. É aquela pessoa social, tem poder de argumentação, é cómico.»

Maria Botelho Moniz confessa: «Na minha opinião, os nomeados desta semana são muito mais fortes do que os da primeira. Mais polémicos, mais fortes enquanto jogadores. Vai ser complicado. Quem sai?». Ao que Zé Lopes responde: «(…) A Joana ou a Palmira, que daqueles todos são as mais apagadas».