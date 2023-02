Afastado das luzes da ribalta há mais de 20 anos, Zé Maria surpreende Teresa Guilherme em direto. Saiba tudo!

Teresa Guilherme surpreendida por presente e mensagem de Zé Maria, vencedor do «Big Brother»

A TVI celebrou esta segunda-feira, 20 de fevereiro, 30 anos de existência. A apresentadora Teresa Guilherme, esteve presente no programa «Parabéns TVI!».

Teresa Guilherme, que foi a cara dos vários reality-shows da estação, foi surpreendida em direto por alguns dos ex-concorrentes.

A apresentadora recebeu uma carta do primeiro vencedor do Big Brother, Zé Maria: «Querida Teresa, não pude deixar de lhe dar um olá. Apenas quero dizer-lhe que gosto muito de si e o quanto a admiro como pessoa e como profissional. Desejo-lhe tudo de bom. Com carinho, beijo grande. Zé Maria», leu.

Teresa Guilherme confirmou que o ex-concorrente se encontra bem: « Eu tenho falado com ele de vez em quando, eu acho-o bem, acho que ele encontrou um bom caminho para a vida dele, para estar tranquilo. E ele é cuidadoso (…) falei com ele no início da pandemia, ele foi dos primeiros a telefonar-me ‘fique em casa’ (…)», revelou.