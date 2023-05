Zézinho fala pela primeira vez sobre o reencontro com a ‘baixinha’: «Já falei com ela…»

Entrevista exclusiva com Zézinho: «Fui uma grande peça que abandonou o jogo»

LIVE com Zézinho: Veja o momento que se tornou viral!

Zézinho Carregal foi expulso da casa d’O Triângulo na gala de domingo. Em entrevista exclusiva ao Digital da TVI, o ex-concorrente falou pela primeira vez sobre o reencontro com a ‘baixinha’, a mulher que ocupa o seu coração, cuja identidade nunca foi revelada.

Durante a conversa, Zézinho foi questionado sobre o reecontro com a ex-companheira. O ex-concorrente não quis avançar grande informação, mas adiantou: «Posso dizer que já falei com ela e o resto eu vou revelando ao longo do tempo…»

Zézinho revelou ainda que a 'baixinha' se mostrou satisfeita com a sua participação no Triângulo e «ela gostou muito, disse que eu me portei muito bem».