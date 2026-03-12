Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ao Minuto

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. - Big Brother

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Acompanhe ao minuto

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

  • Big Brother
  • Ontem às 16:29
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…» - Big Brother

Bruno de Carvalho falou sobre o processo de perda de peso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bruno de Carvalho revelou recentemente ter sido submetido a um procedimento para colocar um balão gástrico. Em declarações à 'SELFIE', o empresário e ex-concorrente contou tudo sobre o processo. 

«Nessa altura, fui acompanhado por um médico, nutricionista e psicólogo. Na primeira fase, fiz todos os exames médicos necessários para a escolha correta do procedimento de perda de peso sem nenhum risco de saúde. Tudo feito com a calma necessária para garantir o sucesso desta jornada», disse. 

«Depois de tudo analisado, a opção foi colocar um balão gástrico. A intervenção aconteceu no passado dia 19 de fevereiro. Na semana anterior à colocação do dispositivo, tive de realizar uma dieta líquida, resumida, essencialmente, a água e chá, que nos retira várias coisas importantes da alimentação, como proteínas ou hidratos, e que se manteve até cerca de uma semana depois», revelou.

 

Bruno de Carvalho continuou: «Nesta fase, o nutricionista é fundamental, devido à adaptação do estômago a um corpo estranho. Entretanto, iniciei uma dieta pastosa, na qual os hidratos (puré) e proteínas (iogurtes) recomeçam a ser colocados. Nesta fase, a fadiga é algo constante, devido à falta destes nutrientes. Esta dieta mantém-se, sendo que hoje iniciarei a introdução de alimentos sem ser em estado pastoso. Provavelmente durará mais uma ou duas semanas a preparação para uma alimentação dita normal». 

«Até à colocação do balão, o médico foi fundamental para dar todas as explicações necessárias e mostrar cuidado na intervenção. A psicóloga e o nutricionista vão trilhando um caminho connosco que nos prepara e deixa sem receio da intervenção e com vontade de mudar de vida: hábitos alimentares melhores e desporto. Na fase da operação e recuperação, o nutricionista é imprescindível», contou. 

O empresário sublinhou: «A psicóloga vai orientando os estados de humor que se alteram um pouco com o tipo de alimentação e, posteriormente, os três voltam a ser uma equipa multidisciplinar que são o segredo do sucesso. É, efetivamente, aquilo do qual mais tenho gostado, o acompanhamento médico constante», disse revelando: «Já perdi 12 quilos e o tratamento pode durar até seis meses. A expectativa é perder entre 20 a 25 quilos. Iniciei com 108 e, neste momento, peso 96 quilos. A meta é chegar aos 80, 85». 

Temas: Bruno de Carvalho

Fora da Casa

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Ontem às 16:18

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

5 mar, 14:05

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

26 fev, 15:47

Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais de uma menina - e já sabemos o nome

25 fev, 11:45

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ontem às 16:29

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

20 mar 2025, 09:56

Lembra-se de Jéssica Gomes? A ex-concorrente do Big Brother está deslumbrante e irreconhecível!

14 mar 2024, 18:07

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Ontem às 16:18

Noélia muda de vida: Veja como está agora!

15 fev 2023, 12:01
Ver Mais

Notícias

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ontem às 16:29

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Ontem às 16:18

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

26 fev, 15:47

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

19 fev, 21:32

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

17 fev, 22:11
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Ontem às 22:24
02:35

Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»

Ontem às 21:00
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

Ontem às 19:52
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Ontem às 19:46
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

Ontem às 19:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares fala sobre novo capítulo: "Vocês merecem cor e eu também"

Há 8 min

Marcia Soares faz sincero pedido: "Não se deixem minar por pessoas à vossa volta"

Há 3h e 0min

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

11 mar, 19:31

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

11 mar, 10:59

Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

11 mar, 07:58
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais