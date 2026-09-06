Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Elisabete Moutinho e Pedro Cell estarão separados, segundo avança a imprensa portuguesa. O casal, que está junto há vários anos e tem dois filhos em comum, ainda não confirmou oficialmente o fim da relação, mas tem dado sinais indiretos disso.

A vencedora da Casa dos Segredos 5 tem partilhado alguns registos nas redes sociais que parecem dar força aos rumores de separação. Num recente carrossel de fotografias publicado no Instagram, Elisabete mostrou-se a comprar vários artigos para uma nova casa e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

«Novo capítulo (...) novo começo», escreveu a ex-concorrente, numa referência que parece apontar para uma nova fase da sua vida.

Na legenda da publicação, Elisabete Moutinho falou ainda sobre as mudanças que tem vivido e mostrou-se confiante em relação ao futuro. «A vida tem dado muitas voltas, umas mais fáceis, outras nem tanto. Mas, no meio de tudo, também tenho tido dias muito felizes, pessoas incríveis ao meu lado e muitos motivos para sorrir», começou por escrever.

«Continuo a acreditar que tudo se vai compor e que o melhor ainda está por vir», acrescentou.

As palavras da empresária têm sido interpretadas como uma possível confirmação indireta de que a relação com Pedro Cell chegou ao fim. Apesar disso, até ao momento, nenhum dos dois veio a público esclarecer os rumores ou confirmar oficialmente a separação.

Elisabete e Pedro construíram uma família ao longo dos anos e são pais de dois filhos - Valentina e Benjamim. Agora, as recentes partilhas da antiga concorrente deixam no ar a possibilidade de ambos estarem a iniciar uma nova etapa das suas vidas.