Ela está diferente. Claudia Nayara perde 12 kg em 2 meses

Cláudia Nayara perde 12 quilos em dois meses e mostra transformação impressionante

Cláudia Nayara, cantora e ex-participante do reality show Dilema, surpreendeu os seguidores com uma impressionante mudança física. Aos 36 anos, a artista revelou ter perdido 12 quilos em apenas dois meses, resultado de intervenções estéticas e procedimentos médicos que decidiu realizar após sentir-se afetada por críticas ao seu corpo.

No Instagram, Cláudia Nayara partilhou imagens do seu “antes e depois” e abriu o coração sobre o motivo que a levou a mudar: “Quando não estamos bem, procuramos colocar-nos melhor. São já 36 anos neste corpo (…) Doía muitas vezes quando me diziam ‘Não tens rabo, pareces uma tábua’.”

A artista não esconde a satisfação com os resultados e celebrou o feito com os seus seguidores: “Estou super feliz e aqui está o resultado. Após dois meses, menos 12 quilos (…) Mais um sonho realizado.”

A transformação de Cláudia Nayara gerou uma onda de reações positivas, com muitos fãs a elogiaram a sua força de vontade e o novo visual.

Veja as fotos do antes e depois de Cláudia Nayara na galeria.

