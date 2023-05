Sem ideias para o que vestir num casamento? Veja aqui as opções!

Gabriela Santana comenta polémica: «Eu nunca bati ou toquei com um dedo que fosse em alguém»

Nem sempre é uma tarefa fácil escolher o vestido certo para ir a um casamento. Por norma, ficam sempre na dúvida se levam um vestido com padrão ou sem, com muita cor ou mais subtil.

Assim sendo, há muitas cores e padrões nos quais pode apostar e baratos. Atualmente, já existe diversas marcas de «fast fashion» que oferecem um preço bastante apelativo.

Recorremos a vários reels no Instagram e Tik Tok, com algumas ideias de vestidos que pode usar para o dia festivo!

Veja aqui também, que penteados pode fazer para casamentos.

Relembre-se que Maria Cerqueira Gomes vai ser a apresentadora do novo programa da TVI, Casamento Marcado, que estreia já no dia 3 de junho. Neste formato inovador, os participantes são desafiados a marcar a data do casamento antes de encontrarem o noivo ou noiva.

Veja tudo aqui em baixo: