MAIS VISTOS
02:53
Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»
Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»
Há 1h e 45min
Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro
29 set, 10:51
Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»
Ontem às 12:21
Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»
Ontem às 12:21
Cláudio Ramos impressionado com mudança de visual de Maria Eduarda: «Não é a mesma pessoa!»
6 ago, 15:56
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Há 2h e 51min
Sandro comenta conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre o «Secret Story 9» — Veja a conversa completa
6 out, 11:47
De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa
18 set, 12:10
Alivia dores e promove o fortalecimento muscular: o eletroestimulador que não chega aos 30 euros e soma centenas de elogios
Hoje às 10:49
Filho de Isabel Figueira e César Peixoto surge pela primeira vez em televisão para surpreender a mãe
Há 3h e 58min
Idosa de 88 anos finge ser milionária, envolve-se com homem mais novo, morre e deixa-o com 34 mil euros de saldo negativo
17 abr, 17:11
Internado, homem em fase terminal só queria ver o cão. A decisão do hospital está a deixar todos sem palavras
15 abr, 12:17
Feliz por se ter divorciado, homem chega a casa e descobre algo inacreditável. A história que está a deixar todos incrédulos
14 abr, 15:19