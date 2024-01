Novo Casting para os Morangos com Açúcar: Descubra todos os detalhes!

Os Morangos com Açúcar estão de regresso e teremos novo casting para descobrir os próximos grandes talentos da série.

A TVI tem o prazer de anunciar o início da produção de uma nova temporada dos "Morangos com Açúcar" e convida jovens talentosos a participarem neste projeto emocionante e que se mantém tão presente. Pretendemos dar oportunidade a 2000 jovens determinados a demonstrar as suas capacidades e a dar o seu melhor. Precisamos do teu talento e da tua garra!

Aceita este desafio e quem sabe se não serás o próximo protagonista dos novos Morangos com Açúcar:

Data: 10 de fevereiro (sábado)

Horário: A partir das 8h00

Faixa Etária: Dos 18 aos 22 anos

Local: PT Meeting Center (junto ao ALTICE ARENA)

Morada: Rua do Bojador, Parque das Nações, 1998-010 Lisboa

Este é um convite para todos os jovens que desejam explorar o mundo da representação. Aparece e mostra-nos o seu talento e entusiasmo. Será uma oportunidade única para participar num dos programas de maior sucesso da televisão portuguesa.

Não percas esta grande oportunidade de iniciar a tua carreira no mundo do entretenimento. Esperamos ansiosamente pela tua presença!