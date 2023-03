Um look de Primavera: Saiba o preço do vestido que Cristina Ferreira usou no último Diário Especial!

Ideal para uma festa e com um toque atrevido: Saiba quanto custa o vestido que Cristina Ferreira usou na última gala

Cristina Ferreira apresentou, terça-feira, dia 28 de março, o Diário especial d’O Triângulo e arrasou um vestido curto cor-de-rosa e detalhes dourados.

Um vestido que remete para o «cheiro» a Primavera, contém um corpete com as alças grossas em corrente com textura em relevo e a placa de logotipo em metal dourado, que embelezam a peça.

O vestido pertence à marca Elisabetta Franchi, da coleção Primavera/Verão e tem um custo de 599 euros. Está disponível no site online em vários tamanhos 38, 40, 42, 44, 46 e 48. Percorra a nossa galeria para ver o look completo!