Alexandre Lencastre de volta à TVI em grande. Veja o look magnífico e saiba tudo sobre este regresso

Há 43 min

Alexandre Lencastre está de regresso à TVI para participar em dois projetos, que prometem ser de grande sucesso.

Na gala especial do Palácio das Estrelas, Alexandre Lencastre foi apresentada oficialmente como parte do elenco da nova novela da TVI, Cacau e mostrou-se radiante com este regresso.

«É uma sensação completamente mágica, de que voltei ao lugar onde pertenço e onde devia ter estado sempre e reencontro pessoas cheias de talento que me têm abraçado (...) finalmente voltei a casa», revelou.

Para além disso, Alexandra Lencastre será ainda jurada da nova edição do «Dança com as Estrelas», que também regressa à TVI.