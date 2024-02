Há 2h e 37min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Maria Botelho Moniz marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A apresentadora do «Dois às 10» tem estado afastada da televisão para cuidar do filho Vicente, que nasceu em novembro de 2023.

Agora, regressou ao «pequeno ecrã» para comemorar o aniversário da TVI. Para esta ocasião, escolheu um vestido comprido de cor preta com uma 'capa' branca esvoaçante.