Há 2h e 59min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Matilde Reymão marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A atriz, que está a dar cartas na novela «Cacau» como protagonista, iluminou a passadeira vermelha com um vestido dourado do estilista italiano Giambattista Valli.

Matilde Reymão pensou o look tendo em conta a história que protagoniza e trouxe o sol do Brasil até Portugal e até ao Casino Estoril através do seu vestido.