No mês do amor, as previsões para estes signos não são as mais favoráveis!

As previsões astrológicas para o mês de Fevereiro, trazidas pela nossa convidada de honra Joana Dias, revelam que aquele que é conhecido como o 'mês do amor' não vai ser especialmente feliz para alguns signos.

Para os nativos de Escorpião, por exemplo, vai ser de extrema importância evitar projetar o cansaço que possam estar a sentir nas relações pessoais, uma vez isso poderá ter impactos prejudiciais. Já quem é de signo Aquário, deverá ter em atenção que nem tudo pode acontecer segundo a sua vontade. O eventual cansaço emocional que experimentar poderá resultar na ausência de disposição para se envolver em relações afetivas ou procurar novos relacionamentos

Os nativos de Balança também não vão estar bem certos sobre o que pretendem ao nível do amor, ou seja, estão em constante negociação com eles próprios e com os outros sobre quais os próximos passos a dar no âmbito do amor. Já Sagitário vai estar em dicotomia, na medida em que está para amar, mas também está para discutir, ou seja, a vida pode não correr da melhor maneira no que diz respeito às relações amorosas.

Por outro lado, os nativos de Virgem estão a viver uma fase muito feliz, já que estão com muita vontade de amar e proporcionar surpresas aos parceiros. Quem é do signo Peixes, saiba que é realmente importante comunicar nos relacionamentos amorosos. No entanto, este conselho estende-se a todos os âmbitos da sua vida. Não tenha medo de dizer o que sente.