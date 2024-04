Um carro entrou acidentalmente pela receção dentro de um stand de automóveis em Telheiras, Lisboa, e atropelou duas pessoas, pouco antes das 10:00 desta quarta-feira.

Ao volante do automóvel estava um funcionário da empresa, que recebeu apoio de uma equipa de psicólogos do INEM, que se deslocou ao local, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

As vítimas, uma cliente e a rececionista, sofreram ferimentos ligeiros, mas ainda assim foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.