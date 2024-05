No Global, Paulo Portas falou sobre as eleições deste domingo na Madeira, criticando a atuação do Presidente da República. Marcelo "podia ter decidido outra coisa em vez do automatismo de convocar eleições" na Madeira, diz. "Espero que daqui a seis meses não haja nenhum incidente judicial que conduza outra vez a eleições", diz.

Paulo Portas alertou também para o “aviso feito de forma algo tosca” por Vladimir Putin: “Se Putin prevalecer na Ucrânia o objetivo dele são os Bálticos”.