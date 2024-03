Homem de 31 anos morre atropelado no concelho do Seixal

Um homem de 31 anos morreu esta sexta-feira atropelado por um automóvel na Estrada Nacional 10 (EN10), no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, informaram fontes da Proteção Civil e da PSP.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, com alerta às 06:00, ocorreu junto à zona da Cruz de Pau, na área geográfica da freguesia de Amora e que o óbito foi declarado no local do acidente.

Já a fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) precisou à Lusa que a vítima mortal é um homem de 31 anos de nacionalidade portuguesa.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Amora, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).